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Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri - Son Dakika

Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri

12.01.2022 10:51
Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üst geçit yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üst geçit yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmeleri için yaya üst geçit yapım çalışmalarını sürdürüyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yayalar kadar sürücülerin de can güvenliğini sağlamak için 9 yeni modern üst geçidin yapım çalışmalarını tamamladı. Ocak 2021'deki ihale sürecinin ardından yapımına başlanılan ve yaya üst geçitlerinde bulunan asansörlü ve yürüyen merdivenleri de yetki onayının alınmasıyla vatandaşların hizmetine sunacak olan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, üst geçitlerin çevre düzenlemelerini de birer birer tamamlıyor. Ekipler 7 üst geçidin çevre düzenlemelerini tamamlarken, Dumlupınar Bulvarı Hayal Park Sitesi önü yaya geçidi ile Batı Bulvarı 2026. Cadde yaya üst geçidinin çevre düzenlemelerini de kısa süre içinde tamamlayacak.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yapımı ve çevre düzenlemesi tamamlanarak hizmete açılan yeni yaya üst geçitleri ise şöyle:

"Esenboğa Protokol Yolu Pursaklar yaya üst geçidi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) Hidromek Hizası yaya üst geçidi, Ayaş Caddesi üzeri Başak Tıp Merkezi önü yaya üst geçidi, Bağdat Caddesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi önü üst geçidi, Samsun Yolu ASKİ Su Deposu önü üst geçidi, Konya Yolu Hacıbaba önü üst geçidi, Dumlupınar Bulvarı Kentpark önü yaya üst geçidi." - ANKARA

Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri
Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri
Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri
Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri
Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri
Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Üst Geçit, Tragger, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri - Son Dakika
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