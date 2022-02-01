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Başkent Millet Bahçesi çocuklarla renklendi - Son Dakika

Başkent Millet Bahçesi çocuklarla renklendi

01.02.2022 10:15
Başkent Millet Bahçesi çocuklarla renklendi

Çocuklar yarıyıl tatilinde Başkent Millet Bahçesi'ne koştu.

Çocuklar yarıyıl tatilinde Başkent Millet Bahçesi'ne koştu. Millet Bahçesi'nde bulunan Sıfır Atık Okulu ve Çocuk Kulübü, çocukların neşesiyle doldu taştı.

Başkent Millet Bahçesi, yarıyıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen çocukların adresi oldu. Sıfır Atık Okulu ve Çocuk Kulübü'ne büyük ilgi gösteren minikler, Millet Bahçesi'ni neşeleriyle renklendirdi.

Sıfır Atık Projesi'nin Altındağ'da başarıyla devam ettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı " Türkiye'nin ilk 'Sıfır Atık Okulu' Altındağ Belediyesi tarafından açıldı. Türkiye'de bir ilki hayata geçirdik. Bu okulda daha iyi bir çevre ve gelecek için çocuklara eğitimler veriyoruz. Çocuklarımız doğayı ve çevreyi korumayı burada daha iyi öğreniyor. Yarıyıl tatilinde gösterilen ilgi, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Çocuklarımız adına çok mutluyuz" dedi.

Eğlencenin adresi Çocuk Kulübü

Başkent Millet Bahçesi'nde en çok ilgi gören alanlardan birinin de Çocuk Kulübü olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Eğlencenin de adresi artık Başkent Millet Bahçesi. Her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği alan, çocukların daha büyük ilgisini çekiyor. Altındağ Belediyesi Çocuk Kulübü gün boyu çocuklarla dolup taşıyor. Kitaplardan satranca, boyalardan zeka oyunlarına kadar pek çok değişik etkinlik ve eğlencenin olduğu Çocuk Kulübümüz, çocukların büyük beğenisini topluyor. Okulların da tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kulübün tadını çıkardı adeta. Çocuklarımızın yüzü güldü" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkent Millet Bahçesi çocuklarla renklendi
Başkent Millet Bahçesi çocuklarla renklendi
Başkent Millet Bahçesi çocuklarla renklendi

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Altındağ, Türkiye, Balcı, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkent Millet Bahçesi çocuklarla renklendi - Son Dakika


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