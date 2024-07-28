Başkentte kaza yapan otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Yerel

Başkentte kaza yapan otomobil alev alev yandı

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Ankara'da yol çalışması nedeniyle bölünen yolda kaza yapan otomobil kullanılamaz hale geldi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Göksu mevkiinde yol çalışması sırasında otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Otomobil yoldan çıkarak yol çalışmasının bulunduğu alana sürüklendi ve alev almaya başladı. Sürücü, araçtan son anda çıkmayı başardı. Kaza anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

28.07.2024 13:41
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Başkentte kaza yapan otomobil alev alev yandı

ANKARA - Ankara'da yol çalışması nedeniyle bölünen yolda kaza yapan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Göksu mevkiinde yol çalışması nedeniyle bölünen yolda bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Otomobil yoldan çıkarak yol çalışmasının bulunduğu alana sürüklendi. Kaza yapan otomobil alev almaya başladı. Sürücü, son anda alev topuna dönen araçtan dışarı çıkmayı başardığı öğrenildi. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkentte kaza yapan otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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