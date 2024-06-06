BASKİ, atıksu hizmetini en iyi şekilde gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Yerel

BASKİ, atıksu hizmetini en iyi şekilde gerçekleştiriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ, il genelinde işletmekte olduğu 32 Atıksu Arıtma Tesisi ile 20 ilçede hizmet vermeye tam gaz devam ediyor. Atıksuların yeniden kullanıma kazandırıldığı tesisler sayesinde; park ve bahçe sulamalarında içme suyunun kullanım oranı düşürülüyor.

06.06.2024 15:03
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BASKİ atıksu hizmetini en iyi şekilde gerçekleştiriyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ, il genelinde işletmekte olduğu 32 Atıksu Arıtma Tesisi ile 20 ilçede hizmet vermeye tam gaz devam ediyor. Atıksuların yeniden kullanıma kazandırıldığı tesisler sayesinde; park ve bahçe sulamalarında içme suyunun kullanım oranı düşürülüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, atıksu yönetimini en iyi şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Bünyesinde bulunan 32 Atıksu Arıtma Tesisi ile Balıkesir'in 20 ilçesine hizmet veren BASKİ, tesislerinin her birinde büyük bir özenle ve titizlikle rutin olarak güncel İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları kapsamında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin ilgili standartlarına uygun olarak bakım ve onarımları yapılan tesislerde gerçekleştirilen işlemlerle atıksuların doğaya zarar vermeden park, bahçe sulamalarında yeniden kullanımını sağlayan BASKİ, gri sulama yaparak içme suyunun gereksiz kullanımının da önüne geçiyor.

Atıksuların yeniden kullanıma kazandırıldığı tesislerin çevre düzenlemelerini de gerçekleştiren BASKİ ekipleri; tesisleri her yönden temiz, düzenli ve bakımlı bir hale getiriyor.

Kaynak: İHA

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