BASKİ, muhtarlarla mahallelerin su problemini görüşüyor - Son Dakika
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Yerel

BASKİ, muhtarlarla mahallelerin su problemini görüşüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ, 20 ilçenin her birinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla toplantılar düzenleyerek mahallelerin öncelikli olan su ve altyapı problemlerini masaya yatırıyor.

29.07.2024 21:43
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BASKİ; muhtarlarla, mahallelerin su problemini görüşüyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ, 20 ilçenin her birinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla toplantılar düzenleyerek mahallelerin öncelikli olan su ve altyapı problemlerini masaya yatırıyor. İlk toplantı, Altıeylül ilçesi muhtarlarıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir'i güçlü bir altyapıya kavuşturarak suyu vatandaşlara en sağlıklı şekilde ulaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, düğmeye bastı. Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ), 20 ilçenin her bir mahallesinde görev yapan muhtarlarla toplantılar düzenleyerek mahallelerin altyapı ve su problemini masaya yatıracak.

Öncelik aciliyet gerektiren konular

İlk olarak Altıeylül ilçesinde görev yapan muhtarları ağırlayan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 3 gün boyunca gerçekleştirdikleri toplantılarda; genel müdür yardımcıları ve ilgili daire başkanlarıyla hazır bulundu. Merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan 80 muhtarın katılımıyla gerçekleşen toplantılarda her bir mahallenin sorunları görüşülerek çözülmesi konusunda atılacak adımlar konuşuldu. Önceliğin aciliyet gerektiren konulara verileceğini belirten Erdoğan Öztürk, 20 ilçenin her birine özel gerçekleştirdikleri toplantılarda muhtarlarla istişareli bir şekilde yatırımları planlayarak sorunları gidereceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BASKİ, muhtarlarla mahallelerin su problemini görüşüyor - Son Dakika

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