Başmakçı\'da Biyogüvenlik Denetimleri Yapıldı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, kanatlı hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalık risklerinin önlenmesi amacıyla faaliyet gösteren işletmelerde biyogüvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürülebilir hayvancılık politikaları doğrultusunda, Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli teknik personel sahaya indi. İlçede üretim yapan kanatlı hayvancılık işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; tesislerin biyogüvenlik önlemleri, giriş-çıkış kontrol mekanizmaları, temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon standartları ile kayıt tutma süreçleri mercek altına alındı.

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının önüne geçmek ve olası riskleri en aza indirmek hedefiyle yapılan incelemelerde, işletme yetkililerine biyogüvenlik kurallarının tavizsiz uygulanmasının önemi hatırlatıldı. - AFYONKARAHİSAR