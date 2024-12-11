Başsavcı Ünal Bingül Görevine Başladı - Son Dakika
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Yerel

Başsavcı Ünal Bingül Görevine Başladı

Başsavcı Ünal Bingül Görevine Başladı

Ünal Bingül, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanarak göreve başladı.

11.12.2024 14:22
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Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürütürken 'mazeret kararnamesi' ile ikinci kez Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Başsavcı Ünal Bingül, görevine başladı.

Görev yaptığı süre içerisinde başta FETÖ, PKK operasyonları soruşturmaları başta olmak üzere önemli izler bırakan Başsavcı Ünal Bingül, sırasıyla Erzurum Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Başkanlığı, Erzurum Cumhuriyet Savcısı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı görevlerinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan 'mazeret kararnamesi' ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız'ın Tekdirdağ'a Başsavcı Ünal Bingül'ü ise Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak ataması yapılmıştı.

Fedakar anne ve Baba'nın otizmli ikiz milli sporcuları

Otizmli ikiz çocuklara sahip Anne Nesrin, Baba Ünal Bingül'ün Otizmli ikizleri Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül kayakla hayata tutunan dünyanın tek otizmli ikiz milli kayakçıları. Otizmli ikizlerin 'Özel Sporcular' dalında yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şampiyonluğu bulunuyor. Aliye Zeynep'in, Muhsin Murat'ın son olarak İzmir'deki Özel Sporcular Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda birinci sırada yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başsavcı Ünal Bingül Görevine Başladı - Son Dakika

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