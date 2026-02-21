Sinop'ta Bataklığa Saplanan İnek, Sinop Belediyesi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika
Sinop'ta Bataklığa Saplanan İnek, Sinop Belediyesi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

21.02.2026 12:56  Güncelleme: 15:04
Sinop'un Akliman mevkisinde bataklık alana saplanan inek, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop'un Akliman mevkisinde bataklık alana saplanan inek, Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akliman mevkisinde bir inek otlatıldığı sırada bataklık alana saplandı. Hayvanın bataklıkta çırpındığını gören ineğin sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak kurtarma çalışması başlattı. Bataklık zeminin çökme riski taşıması nedeniyle kontrollü şekilde alana giren ekipler, ineği halatla sabitledi. Ardından vinç desteğiyle yapılan çalışma sonucu hayvan saplandığı yerden çıkarıldı.

Uzun süren operasyonun ardından kurtarılan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Sinop Belediyesi, Yerel Haberler, İtfaiye, Akliman, Sinop, Yerel, Son Dakika

15:10
“Savcıyım“ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
14:44
Otobüste ’’Savcıyım’’ deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
