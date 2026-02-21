Sinop'ta Bataklığa Saplanan İnek, Sinop Belediyesi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA
Sinop'un Akliman mevkisinde bataklık alana saplanan inek, Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Akliman mevkisinde bir inek otlatıldığı sırada bataklık alana saplandı. Hayvanın bataklıkta çırpındığını gören ineğin sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak kurtarma çalışması başlattı. Bataklık zeminin çökme riski taşıması nedeniyle kontrollü şekilde alana giren ekipler, ineği halatla sabitledi. Ardından vinç desteğiyle yapılan çalışma sonucu hayvan saplandığı yerden çıkarıldı.
Uzun süren operasyonun ardından kurtarılan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
