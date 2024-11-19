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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent Dinlenme Alanı içerisinde bin 200 metrekare alana ve 250 kişilik kapasiteye sahip "Batıkent Genç Akademi" öğrencilere kapılarını açtı. Akademi bünyesinde; sessiz kütüphane, eğitim alanları ve internet hizmeti de yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle Başkentli öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Batıkent Dinlenme Alanı içerisinde bin 200 metrekare alana ve 250 kişilik kapasiteye sahip "Batıkent Genç Akademi" öğrencilere kapılarını açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimde fırsat eşitliği vurgusu yaparak, "Öğrencinin Başkentinde her geçen gün eğitim alanları artıyor. Batıkent'te açtığımız Genç Akademi ile öğrencilerimize ders çalışma alanı, kütüphane ve internet hizmeti sunuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA