Batıkent Genç Akademi, Öğrencilere Ücretsiz Ders Çalışma İmkanı Sunuyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Genç Akademi Kafe Sıhhiye, Genç Akademi Çayyolu ve Genç Akademi Ulus'un ardından Batıkent Rekreasyon Alanı'nda yer alan "Batıkent Genç Akademi"yi de öğrencilerin hizmetine açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin kolaylıkla yararlanabileceği ücretsiz ders çalışma istasyonlarına bir yenisini daha ekledi. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerinin hayata geçirdiği Batıkent Genç Akademi'de; öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak sessiz kütüphane, eğitim alanları ve internet hizmeti yer alıyor.

Öğrencilerin görüşlerini önemsediklerini belirten Batıkent Genç Akademi Yöneticisi Cahide Özden, "Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle çıkmış olduğumuz bu yolda çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek açmış olduğumuz bu dördüncü Genç Akademi merkezimiz. Gençlerle çalışmayı çok seviyoruz. Çünkü onların beklenti ve görüşleri çok önemli. Bunların hepsini çok ciddi bir şekilde göz önünde bulunduruyoruz ve her seferinde kendimizi daha iyi yeniliyoruz. Onlara yeni ufuklar açacak imkanlar sunmak bizim en önemli hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Batıkent Genç Akademi'ye açıldığı günden bugüne her gün geldiğini söyleyen İrem Erdoğan, "Üniversite öğrencisiyim. Batıkent'te oturuyorum. 3-4 gün önce buranın açıldığını farkedince kaydımı yaptırdım ve 3-4 akşamdır da buradayım. Alan çok geniş olduğu için konfor alanı yüksek oluyor çalışırken hem de odaklanma kaygısı yaşamıyorum" dedi.

Bir diğer öğrenci Yağmur Çiçek ise "Uluslararası İlişkiler bölümünde son sınıf öğrenciyim. Burayı arkadaşım sayesinde keşfettim. Onun önerisiyle geldim ve çok memnun kaldım. Genişlik ve imkanlar açısından ve de odaklanma açısından çok memnun kaldığımı söyleyebilirim" diye konuştu.