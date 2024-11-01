Batman'da otomobilde 2 kilo skunk ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
BATMAN - Batman'da bir otomobilde yapılan aramada 2 kilo 40 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Polis ekiplerinin şüphelendikleri otomobili durdurup yaptığı aramada, 2 kilo 40 gram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.Y, S.G, ve E.T., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Yerel › Batman'da 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?