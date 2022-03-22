Batman'da 76 yaşındaki hasta kepçe yardımıyla ambulansa ulaştırıldı - Son Dakika
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Batman'da 76 yaşındaki hasta kepçe yardımıyla ambulansa ulaştırıldı

22.03.2022 14:22

Batman'da 76 yaşındaki hasta kepçe yardımıyla ambulansa ulaştırıldı Batman'ın Sason ilçesinde karla kaplı köy yolunda 76 yaşındaki hasta, kepçe yardımıyla ambulansa ulaştırıldı.

Batman'da 76 yaşındaki hasta kepçe yardımıyla ambulansa ulaştırıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde karla kaplı köy yolunda 76 yaşındaki hasta, kepçe yardımıyla ambulansa ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Dağçatı köyü Kulaksız mezrasında fenalaşan kalp ve tansiyon hastası 76 yaşındaki Abdülaziz Çiftçi'nin yakınları durumu 112 Acile ekiplerine bildirdi. Yardım talebi üzerine köye doğru yola çıkan sağlık ekipleri, karla kaplı yolda ilerleyemedi.

Haber verilmesi üzerine İl Özel İdaresi ilçe şantiye ekipleri, iş makinesi ile 8 saat süren çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı. Ancak ambulans hastanın evine yaklaşamayınca 76 yaşındaki Abdülaziz Çiftçi, kepçeye bindirilerek 500 metre uzaklıktaki ambulansa ulaştırıldı. Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi, tedaviye altına alındı.

Batman'da 76 yaşındaki hasta kepçe yardımıyla ambulansa ulaştırıldı
Batman'da 76 yaşındaki hasta kepçe yardımıyla ambulansa ulaştırıldı
Batman'da 76 yaşındaki hasta kepçe yardımıyla ambulansa ulaştırıldı

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Batman, Çiftçi, Sason, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Batman'da 76 yaşındaki hasta kepçe yardımıyla ambulansa ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da 76 yaşındaki hasta kepçe yardımıyla ambulansa ulaştırıldı - Son Dakika
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