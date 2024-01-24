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Batman'da Çölyak Hastalarına Glütensiz Ekmek Fırını ve Kafe Projesi - Son Dakika
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Batman'da Çölyak Hastalarına Glütensiz Ekmek Fırını ve Kafe Projesi

Batman Belediyesi bünyesinde glütensiz ekmek fırını ve kafe projesi tanıtıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, çölyak hastalığının önemine dikkat çekti ve projenin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz glütensiz ürünler sağlayacağını belirtti.

Batman\'da Çölyak Hastalarına Glütensiz Ekmek Fırını ve Kafe Projesi
24.01.2024 - 12:53,  Güncelleme: 12:57
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Batman çölyak hastalarını sevindiren adım atıldı. Belediye bünyesinde glütensiz ekmek fırını ve kafe projesi tanıtımı yapıldı.

Batman Jiyan Parkında düzenlenen glütensiz ekmek fırını ve kafe projesi tanıtımı töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, çölyak hastalığının Türkiye'nin de dünyanın da önemli hastalıklarından olduğunu söyledi. Vali Canalp, "Çölyak, glüteni vücutları sindiremeyen insanların hastalığıdır. Türkiye'de de dünyada da yayılımı yüzde birler nispetinde olan, her 100 kişiden yaklaşık olarak birisinin bu rahatsızlıktan şikayetçi olduğu biliniyor. Türkiye'de 154 bin, Batman'da ise 1705 kayıtlı hasta vardır. Bu tesis bittiği zaman iki şey olacak. Birincisi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her ay 10 glütensiz ekmek ve 17 glütensiz değişik ürünü ücretsiz olarak vereceğiz. Glüten sıkıntısı olan, ihtiyacı kendisi giderebilen, maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız da gelip buradan 17 çeşit glütensiz ürünü temin etme imkanına kavuşacaklar" dedi.

Programda, Batman Belediyesi tarafından hazırlanan glütensiz gıda kolileri çölyak hastalarına verildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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