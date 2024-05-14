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Batman'da dolu yağışı çilek bahçelerini vurdu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan dolu yağışı, çilek bahçelerinde büyük zarara yol açtı.

İlçede dün akşam saatlerinde sağanak yağışın ardından Demetevler, Kelhasan, Yeniköy, Karameşe köyleri ve civar köylerinde etkili olan dolu yağışı, hasat aşamasında olan çilek bahçelerinde büyük zarara neden oldu. Çilek bahçelerinin tam verim döneminde olması nedeniyle zararın büyük olduğunu belirten üreticilerinden Ahmet Taşdemir, bahçede bulunan çileklerin büyük oranının toplanamaz hale geldiğini söyledi.

Dün akşam saatlerinde ilçede etkili olan yoğun yağışlar ve etkili olan dolu yağışı nedeniyle çileklerin yüzde 70'nin heba olduğunu ifade eden Taşdemir, "Bu yıl çok yağış gördük. Bu çilekler ekmek kapımızdır. Bu bahçelerde çalışan işçilerimiz de vardı. Yağışlar yarım saat sürdü. Ürünlerimiz koparma döneminde olduğu için hasarımız çok oldu. İlçede yaklaşık 800 dekarlık alan etkilendi. Yetkililerden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşanan kısa süreli dolu yağışının beklenenin çok üzerinde ve şiddetli olduğu için büyük zarara yol açtığını aktaran Hasan Erdem ise, "Çileklerimizin ilk verimini çok etkiledi. Yara alan çileklerin güneş ile birlikte tamamen çürümesi bekleniyor. Şu an da çilek bahçelerinde yüzde 90'a varan bir hasar var. Hasar alan, olgunlaşan çileğin tümünü dökmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Yaklaşık 5 dekarlık alanda dolu nedeniyle 3 ton çileğin heba olduğunu söyleyen Mahsun Erdem, "Sezon başı olması münasebetiyle çilek bahçelerinin verim dönemi olduğu için zararımız çok oldu. Henüz sezon başındayız. Çilek toplamaya yeni başladık. Verimimizin tam olduğu bir dönem olması nedeniyle çilek bahçelerimizde zarar çok oldu. Yetkililerden destek bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.