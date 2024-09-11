Batman'da Şimşekler Geceyi Aydınlattı

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- Batman'da gece boyunca peş peşe çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi

BATMAN - Batman'da gece saatlerinde etkili olan şimşekler geceyi aydınlattı. Gök gürültüsü ile birlikte Saatler süren şimşekler, vatandaşlar tarafından kameralarla kayıt edildi..

Batman'ın Sason ilçesinde gök gürültüsü ve sağanak yağışın beraberinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Şimşek çakması ile doğa benzersiz yüzünü gösterdi. Gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

O saatlerde hala uyumamış olanlar bu anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılarak şimşekleri cep telefonu kameralarına kaydetti.