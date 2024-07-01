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Batman'da geceyi aydınlatan anız yangınları 50 dönümlük alana yayıldı

BATMAN - Batman'da iki farklı köyde çıkan anız yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 50 dönümlük alanda zarara neden oldu.

Batman'da adeta geceyi aydınlatan anız yangınları, gece saatlerinde merkeze bağlı Korik ve Güvercin köylerinde çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine köylere itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yaklaşık 50 dönümlük alanda zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.