Batman'da güvenlik korucularına iftar yemeği verildi - Son Dakika
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Batman'da güvenlik korucularına iftar yemeği verildi

Batman\'da güvenlik korucularına iftar yemeği verildi

Batman'ın Sason ilçesinde, Sason Kaymakamlığı tarafından güvenlik korucuları ve sivil toplum kuruluşlarına iftar yemeği verildi. Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Sason Kaymakamı Murat Mete ve diğer kurum amirleri ile birlikte iftar yemeğine katılan güvenlik korucularıyla kısa sohbetler gerçekleştirildi.

13.03.2024 20:38  Güncelleme: 20:38
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Batman'ın Sason Kaymakamlığı tarafından ilçedeki güvenlik koruyucuları ve sivil toplum kuruluşlarına iftar yemeği verildi.

Sason ilçesinde bir düğün salonunda verilen iftar yemeğine Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Sason Kaymakamı Murat Mete, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, ilçedeki diğer kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda güvenlik korucusu katıldı.

Vali Ekrem Canalp, iftar öncesi salonda bulunan güvenlik korucularının masalarını tek tek ziyaret ederek, kısa sohbetler gerçekleştirerek hatıra fotoğrafı çektirdi. İftar yemeği programı ilçe müftüsü İbrahim Yaman tarafından okunan duaların ardından sona erdi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da güvenlik korucularına iftar yemeği verildi - Son Dakika

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