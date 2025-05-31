Batman\'da Kaldırım Parkingi Eleştirildi

Batman'da bir alışveriş marketine ait araç, saatlerce kaldırım üzerinde park halinde bekleyerek hem yayaların geçişini engelledi hem de engelli yolunu işgal etti. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin denetim yapmasını istedi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Bir yerel markete ait olduğu öğrenilen ticari araç, kaldırım üzerine park edilerek uzun süre burada bırakıldı. Aracın kaldırımda bulunması nedeniyle vatandaşlar yoldan yürümek zorunda kalırken, engelli bireyler için ayrılmış yürüyüş yolu da kapandı.

Duruma tepki gösteren çevredeki vatandaşlar, bu tür duyarsızlıkların sık sık yaşandığını belirterek, "Kaldırımlar yayalarındır. Bu araçlar yüzünden yaşlısı, engellisi herkes zor durumda kalıyor. Denetim yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili herhangi bir cezai işlem uygulanıp uygulanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. - BATMAN