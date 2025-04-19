Batman'da Öğrenciler, Atıklardan Sanat Yarattı - Son Dakika
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Batman'da Öğrenciler, Atıklardan Sanat Yarattı

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Batman'da öğrenciler, atıklardan dünyaca ünlü tabloları canlandırarak önemli bir etkinlik düzenledi.

19.04.2025 13:32
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Batman'da öğrenciler atıklardan dünyaca ünlü tabloları canlandırdı

BATMAN - Batman Sosyal Bilimler Lisesinde görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Ayşe Demiralp öncülüğünde, 14 öğrencinin katılımıyla hazırlanan 'Yürüyen Tablolar' performans sanatı etkinliği büyük ilgi gördü.

Dünya Sanat Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler atık malzemeleri kullanarak dünyaca ünlü tabloları yeniden canlandırdı. Etkinlikle ilgili bilgi veren görsel sanatlar öğretmeni Ayşe Demiralp, projeyi sıfır atık bilinciyle hayata geçirdiklerini söyledi. Demiralp, "Bugün burada bulunmamızın nedeni, Dünya Sanat Günü kapsamında Sıfır Atık Projesi çerçevesinde hazırladığımız 'Yürüyen Tablolar' adlı performans sanatı etkinliğidir. Atık kumaşlar, kartonlar, boyalar gibi çeşitli atık ürünleri öğrencilerimizle birlikte sanat eserlerine dönüştürdük. Yoğun ilgi gören bu çalışmayla gurur duyuyoruz. Her öğretim kademesinden öğrencimiz projede yer aldı. Malzemelerin atık olması nedeniyle hazırlık süreci zorluydu ancak öğrencilerimizin emeğiyle bu zorluğun üstesinden geldik" dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Eda İş gören, Mona Lisa tablosunu canlandırdığını belirterek, "Mona Lisa, Rönesans döneminde Leonardo da Vinci tarafından yapılmış ve İtalya'nın Floransa şehrinde sergilenmiştir" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Ömer Faruk Özülkü ise Caravaggio'nun Meyve Sepeti eserini canlandırdığını dile getirerek, "Bu eserde Caravaggio, 16 yaşındaki bir çocuğu kullanmış ve onun çocukluktan gençliğe geçiş sürecini anlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, sanatın sürdürülebilirlik ve çevre bilinciyle birleştiğinde nasıl etkileyici sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hazırlanan eserlerin sağ alt köşesine yerleştirilen küçük anahtar kelimelerle birlikte ziyaretçiler, eserlerin sesli anlatımlarına ulaşabildi. Bu uygulama sayesinde tablolar adeta konuştu ve izleyenlere eserle ilgili bilgiler aktarıldı.

Etkinlikte her yaş grubundan öğrenci yer aldı. Bir aylık hazırlık süreci sonunda ortaya çıkan eserler, izleyenlerden tam not aldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Öğrenciler, Atıklardan Sanat Yarattı - Son Dakika

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