Batman'da yürek ısıtan görüntü: Polis görür görmez durdu ve yardıma koştu

Batman'da seyyar arabasıyla meyve sebze taşıyan bir vatandaş, kaza yapınca yola savrulan meyve ve sebzelerini toplamak için trafik polisi ve çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Batman kent merkezinde seyyar arabasıyla meyve sebze taşıyan bir vatandaş kaza yaptı. Taşıdığı meyve ve sebzeleri yola savruldu. Bu sırada aracıyla yoldan geçen trafik polisi ve çevredeki vatandaşlar durumu fark etti. Polis, yol kenarına arabasını park edip yola savrulan meyve ve sebzeleri tek tek toplayarak caddeyi temizledi. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - BATMAN