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Batman'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından yağan dolu hayatı felç etti.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün sağanak uyarısının ardından ilçede dakikalar içinde etkili olan dolu yağışı trafikte aksamalara neden oldu. Kısa sürede cadde ve sokaklar beyaza bürünürken vatandaşlar yağıştan etkilenmemesi için araçlarını kapalı yerlere aldı.