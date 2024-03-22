Batman'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından yağan dolu hayatı felç etti.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün sağanak uyarısının ardından ilçede dakikalar içinde etkili olan dolu yağışı trafikte aksamalara neden oldu. Kısa sürede cadde ve sokaklar beyaza bürünürken vatandaşlar yağıştan etkilenmemesi için araçlarını kapalı yerlere aldı.
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Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
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