Batman'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Batman'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Geniş Video İzle

Batman'ın Kozluk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından yağan dolu hayatı felç etti. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün sağanak uyarısının ardından ilçede dakikalar içinde etkili olan dolu yağışı trafikte aksamalara neden oldu. Kısa sürede cadde ve sokaklar beyaza bürünürken vatandaşlar yağıştan etkilenmemesi için araçlarını kapalı yerlere aldı.

22.03.2024 01:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından yağan dolu hayatı felç etti.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün sağanak uyarısının ardından ilçede dakikalar içinde etkili olan dolu yağışı trafikte aksamalara neden oldu. Kısa sürede cadde ve sokaklar beyaza bürünürken vatandaşlar yağıştan etkilenmemesi için araçlarını kapalı yerlere aldı.

Batman\'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Kaynak: İHA

Kozluk, Batman, Doğal Afet, Hava Durumu, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 33 Şüpheli Gözaltına Alındı
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 33 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

  • Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

    Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.


23:57 Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti
23:27 İBB Başkan adayı Kurum’un verdiği “65 yaş üstüne ücretsiz vapur“ vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği "65 yaş üstüne ücretsiz vapur" vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı
22:33 Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
22:18 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
21:31 Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim
00:43 Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek canlı yayında tartıştı: O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek canlı yayında tartıştı: O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım
00:06 Mesut Özil’in son halini görenler ’’Ne olmuş sana’’ diyor Mesut Özil'in son halini görenler ''Ne olmuş sana?'' diyor
22:09 IFAB’dan tarihi karar Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek IFAB'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek
22:00 CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı
20:55 Herkes “Neden“ diye soruyor Semih’i Ümit Milli Takım’a yollayan Montella’dan ses var Herkes "Neden?" diye soruyor! Semih'i Ümit Milli Takım'a yollayan Montella'dan ses var
19:52 Balıkesir’de mağarada yaşayan ’İskender Aga’ hayatını kaybetti Balıkesir'de mağarada yaşayan 'İskender Aga' hayatını kaybetti
18:50 CHP’li vekil Engin Altay, “Benim çırağımdı“ diyerek Özgür Özel’i kürsüye çağırdı CHP'li vekil Engin Altay, "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 01:53:31. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement