Batman'da Silahlı Saldırı: Bir Sürücü Yaralandı

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Batman'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

BATMAN - Batman'da seyir halindeki otomobilden, seyir halindeki başka bir otomobile silahla ateş edilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Acetler Kavşağı'nda aracıyla giden Ş.B.S.(20), henüz plakası belirlenemeyen başka bir otomobilin içinden silahla ateş açılması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ş.B.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.