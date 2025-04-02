Batman'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Batman'da takla atan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Urganlı köyü mevkisinde Rıdvan B. yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 3 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartılarak kaza yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.