Batman'da tayın olan askeri personel onuruna veda programı düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da tayın olan askeri personel onuruna veda programı düzenlendi

22.07.2022 10:30
Batman'da tayın olan askeri personel onuruna veda programı düzenlendi

Batman'ın Sason ile Kozluk ilçelerinde görev sürelerini tamamlayarak tayinleri çıkan jandarma personelleri için veda programı düzenlendi.

Batman'ın Sason ile Kozluk ilçelerinde görev sürelerini tamamlayarak tayinleri çıkan jandarma personelleri için veda programı düzenlendi.

Kozluk ilçesinde düzenlenen veda programında çeşitli illere tayın olan askeri personellerle yemekte bir araya gelen Kaymakam Eyyüp Güngör, ilçede görev yaptıkları süre içerisinde görevlerinde göstermiş oldukları gayret ve emeklerden dolayı personellere başarı belgesi vererek teşekkür etti.

Sason'da da 7. Jandarma Tabur Komutanlığında düzenlenen veda programında tayın olan askeri personel ile bir araya gelen Kaymakam Murat Mete, "Halkımızın huzur ve güveni için çalışan fedakar jandarma personelimizden tayini çıkan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Jandarma personelimizin hizmetleri sizlerden sonra gelecek arkadaşlarınızla aslında bir meşale değişimi, nöbet değişimi olacaktır. Her şeyden önce burada görev yapıp tayini çıkan arkadaşlarımıza, görev yaptıkları süre zarfında ortaya koydukları gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Türkiye Cumhuriyetinin bayrağı altında şerefli üniforma ile görev yapma onurunu taşıyan jandarma personelimize bundan sonraki görev yerlerinde ve hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Programın sonunda tayın olan askeri personellere Kaymakam Murat Mete ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs tarafından plaket verildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da tayın olan askeri personel onuruna veda programı düzenlendi - Son Dakika

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