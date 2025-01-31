Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çetin Emeç Caddesi'nde plakaları öğrenilmeyen hafif ticari araç ile otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.