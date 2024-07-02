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Batman'da yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı

BATMAN - Batman'da merkeze bağlı Akuba köyünde akşam saatlerinde yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen yangın, şehir merkezine yakın bir mesafede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Batman merkeze bağlı Akuba köyünde akşam saatlerinde yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Şehir merkezinde de dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'ları sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın, civar mahallerde yaşayan vatandaşlarda korku yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.