Batman Havalimanı'nda Tehdit Tatbikatı

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Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

Batman havalimanında tatbikat

BATMAN - Batman havalimanında kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler tatbikatı gerçekleştirildi.

Batman AFAD İl Müdürlüğü tarafından, emniyet müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, DHMİ Batman havalimanı müdürlüğü ve Diyarbakır AFAD birlik müdürlüğünün katılımıyla 47 personel ve 13 araçla DHMİ Batman havalimanında kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler tatbikatı gerçekleştirildi.

Batman AfAD ekipleri tarafından hazırlanan senaryoya göre, 31 Kasım günü sabah 10: 00'da Ankara Batman seferi düzenleyen "x" havayollarına ait yolcu uçağında bağajların indirildiği esnada iki bagaj operatörünün baygınlık geçirdiği bilgisi üzerine, durum 112 Acil çağrı merkezine bildirildi. Bunun üzerine ekipler olaya müdahale etti.

Gerçeği aratmayan tatbikat vatandaşlar tarafından takdir topladı.