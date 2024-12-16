Batman Havalimanı'ndan 53 bin yolcu uçtu - Son Dakika
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Batman Havalimanı'ndan 53 bin yolcu uçtu

Batman Havalimanı\'ndan 53 bin yolcu uçtu

Kasım ayında Batman Havalimanında 53 bin 738 yolcu seyahat etti, yük trafiği 532 ton oldu.

16.12.2024 12:16
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Batman Havalimanından, 2024 yılı kasım ayında, 53 bin 738 yolcu uçtu.

Devlet Hava Meydan İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü, kasım ayında Batman Havalimanından uçakla seyahat edenlerin istatistiklerini açıkladı. DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2024 yılı kasım ayı Batman Havalimanı istatistiklerine göre, iç hat yolcu trafiği 53 bin 738 kişi oldu. İç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının 344'e ulaştığı belirtildi. Yük trafiğinin ise toplamda 532 ton olarak gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, 2024 yılı ilk 11 aylık gerçekleşme verilerine de yer verildi. Bu verilere göre Batman Havalimanından ocak ve kasım sonuna kadar 590 bin 142 yolcu hizmet aldı. Yük trafiği ise 3 bin 474, yük trafiği de 6 bin 243 ton olarak gerçekleşti. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman Havalimanı'ndan 53 bin yolcu uçtu - Son Dakika

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