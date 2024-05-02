Batman'ın Kozluk ilçesinde husumet sona erdi - Son Dakika
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Batman'ın Kozluk ilçesinde husumet sona erdi

Batman\'ın Kozluk ilçesinde husumet sona erdi

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde yaşayan Durmaz ve Sönmezsoy aileleri arasındaki 2021 yılından beri devam eden husumet, Kozluk Kaymakamı, Belediye Başkanı ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

02.05.2024 09:53  Güncelleme: 09:57
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Batman'ın Kozluk ilçesi Tuzlagözü köyünde yaşayan ve aralarında 2021 yılından beri husumet olan Durmaz ve Sönmezsoy aileleri barıştırıldı. Husumet Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle yıllar süren husumet barışla sonuçlandı.

Aileleri barıştırmak için düzenlenen ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda konuşma yapan İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör "Öncelikle barış töreninde kıymetli iki ailemize barışı, güveni, huzuru, Peygamber Efendimizin (S.A.V) sünnetini, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in buyruklarını seçtikleri için gönülden kutluyorum, bu barışın hayırlara vesile olmasını tüm ilçemize örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Barışma törenine Kaymakamı Ekrem Güngör, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık, Ak Parti İl Başkanı Akif Gür, Hüda-Par İl Başkanı Davut Şahin, kurum amirleri, kanaat önderleri, imamlar, muhtarlar, il dışından gelen misafirler ile Sönmezsoy ile Durmaz ailelerinin fertleri katıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'ın Kozluk ilçesinde husumet sona erdi - Son Dakika

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