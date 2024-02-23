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Batman Üniversitesi'nde enerji çalıştayı başladı

BATMAN - Batman Üniversitesi'nde Türkiye Yüzyılı çerçevesinde enerji ve maden alanlarında cari dengeyi sağlamaya yönelik "Katma Değerli Üretim ve Teknolojik Dönüşüm" konulu çalıştay programı gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi, Batman Valiliği, Cihannüma Derneği ve belediye iş bilirliği sponsorluğunda yapılan enerji çalıştayı, üniversitenin Merkez Kampüs Konferans Salonunda yapıldı. Enerji çalıştayına, alanında uzman pek çok katılımcı yer aldı.

23-24 Şubat tarihlerinde yapılacak çalıştayın açılış konuşmasını yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, burada yapılacak olan çalışmaların enerjiye katkı sağladığı gibi cari sektördeki açığın kapanması, sadece enerji sektöründe değil, mal ve hizmetlere kadar diğer bütün sektörlerin rahatlamasına yol açacağını söyledi.

Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Rıda Tür ise, açılış konuşmasından sonra yuvarlak masa oturumlarında maden, enerji, petrol ve doğal gaz alanındaki diğer uzman idari amirler ile oturumlar gerçekleştireceğini belirtti.

Oturumlarda cari ve madden açığı, cari doğalgaz, madden, petrol ile ilgili cari açık dengesini sağlanması hususunda bazı çalışmaların yapılacağını ifade eden Tür, "Burada arz güvenliği cari dengenin sağlanması ve diğer konu enerji konu başlıkları 3 farklı oturumla 3 ayrı masada 2 gün boyunca değerlendirilecek. Değerlendirme akabinde bir rapor sunulacak ve bu rapor bakanlıkta ve diğer ilgili enerji paydaşlara sunulmak üzere kitapçık haline getirilerek sunulacaktır" dedi.