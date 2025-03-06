Batmanlılardan "Silahları bırakın" çağrısına destek

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Batman'da vatandaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı sürecinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Silahları bırakın" çağrısını desteklediklerini dile getirdiler. Vatandaşlar, Bahçeli'ye teşekkür ederek, arkasında duracaklarını söylediler.

İmralı'dan gelen "Silahları bırakın" çağrısına Batman halkı destek verdi. Ahmet Alay adlı vatandaş, "Herkes eşit olur, serbest gezer. Barış güzel bir şey. İnsanların ölmesi kötü, şehitler ölmesin. Türk tarafı, Kürt tarafından kimse ölmesin" dedi.

Devlet Bahçeli'nin çağrısını desteklediklerini ifade eden Ali Batar ise, "Bir Kürt olarak bu süreci destekliyorum. Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve Öcalan barış sürecini başlattıkları için onlara teşekkür ediyorum. Bütün bölge halkı bu barış sürecini destekliyor. Barıştan güzel bir şey var mıdır? Savaştan bir şey çıkmaz, kan gövdeden başka bir şey yok. Biz barış istiyoruz. Kürdü, Arabı da barış istiyor. Barışı herkes istiyor. Biz bu toprakları beraber kurduk. Çanakkale şehitliğine bakın, oradan anlarsınız ne istediğimizi" diye konuştu.

Mehmet Salih Öztürk, "55 yaşındayım, 40 yıldır savaş var. Devlet Bahçeli'ye özelikle teşekkür ediyorum. Bu sürecin arkasını bırakmasın. Biz Kürtler olarak hep arkasındayız. Şu an ben istiyorum ki bir Karadenizli kardeşimle, Türkiye'nin her tarafında bulunan bir kardeşimizle bu bölgede yaşayalım. Kürt-Türk kardeştir. Bu savaşı çıkaranların neden çıkardıklarını halen anlamış değiliz. Diyarbakır anneleri yıllardan beri orada bekliyorlar. Aman çocuğum dağa çıkmasın, dağdaki çocuğum da dağdan insin. Demek ki biz savaşı istemiyoruz. Doğu olarak biz savaşı istemiyoruz. Devlet Bahçeli'ye Allah'tan şifa diliyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Ekrem Aba da, atılan adımları olumlu olarak değerlendirdiğini dile getirdi. Aba, "Kimse ölmesin, anneler artık ağlamasın. Barış bölge için çok iyi bir adımdır. Barış olursa ekonomi canlanır. Barış olsun biran evvel, insanlar ölmesin. Her zaman huzur istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sefer atılan adımlardan umutlu olduğunu söyleyen Beşir Apakan, "Bu bölgede en çok çeken benim, çok zarar gören yine benim. Ben barıştan yana bir insanım. Barış için bir taş üzerine kim koyarsa ben onun gözlerinden öperim. Barışı bazıları istemiyor ama bizler barışı istiyoruz. Bu sefer barış için atılan adımlar gerçek olan adımlardır, biz de buna inanıyoruz" dedi.

Atılan bu adımların ekonomik yönden de iyi olacağını söyleyen Muzaffer Arıtürk, "Barışın olması her anlamda ülkeye iyi olma yönünde yansır. Huzursuzluğun kimseye bir faydası olmaz. Sorun muhataplar arasında çözülür. Devlet Bahçeli gibi biri barış için adım atmışsa umut verici bir durumdur. İnşallah barış için atılan adımlar güzel sonuçlanır" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te yaptığı açıklama ile başlayan süreç, İmralı ziyaretleri ile devam etmişti. 27 Şubat'ta ise Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi İmralı Adası'nda gerçekleştirdikten sonra İstanbul'da Öcalan'ın PKK'nın kendisini feshetme çağrısını içeren mektubunu okumuştu. - BATMAN