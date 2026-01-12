Battalgazi'de Miraç Kandili özel programı - Son Dakika
Battalgazi'de Miraç Kandili özel programı

12.01.2026 19:12  Güncelleme: 19:24
Battalgazi Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla düzenleyeceği özel programda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş'ı ağırlayacak. Etkinlik, manevi bir atmosfer yaratmayı amaçlıyor.

Battalgazi Belediyesi, Miraç Kandili münasebetiyle anlamlı bir program düzenliyor. Manevi atmosferin yaşatılmasının amaçlandığı program, 15 Ocak Perşembe günü Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Programa konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Karataş katılacak. Saat 19.30'da başlayacak programda, Miraç Kandili'nin dini ve manevi anlamına ilişkin sohbet gerçekleştirilecek.

Battalgazi Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşların kandil gecesini birlik ve beraberlik içerisinde idrak etmesi hedefleniyor. - MALATYA

