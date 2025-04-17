Battalgazi'de Hayati İnanç ile Medeniyet Söyleşileri - Son Dakika
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Battalgazi'de Hayati İnanç ile Medeniyet Söyleşileri

Battalgazi\'de Hayati İnanç ile Medeniyet Söyleşileri

Battalgazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Battalgazi Medeniyet Söyleşileri' programında, yazar ve hukukçu Hayati İnanç, kültür ve toplumsal değerler üzerine Battalgazililerle buluştu. Program yoğun katılımla gerçekleşti ve İnanç, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

17.04.2025 13:42  Güncelleme: 13:45
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Battalgazi Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Battalgazi Medeniyet Söyleşileri" programı kapsamında yazar ve hukukçu Hayati İnanç, Battalgazililerle bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesi tarafından sosyal kültürel faaliyetler kapsamında bir program daha hayata geçirildi. Aile, kültür ve toplum ahlakı üzerine birçok ünlü ismi Battalgazi halkıyla buluşturan Battalgazi Belediyesi, "Battalgazi Medeniyet Söyleşileri" programı kapsamında bu kez yazar ve hukukçu Hayati İnanç'ı Battalgazi halkıyla buluşturdu.

"Kültürel faaliyetleri önemsiyoruz"

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediye meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılım nedeniyle salonun tamamen dolduğu programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimiz 13 aydan beri her ay kültürel bir faaliyet düzenliyoruz. İnsanımızın, gençlerimizin kültürünü bilmesi ve doğru şekilde öğrenmesini istiyoruz. Belediyeciliğe sadece yatırım yapmak olarak görmüyoruz. Aynı zamanda insanımızı yetiştirmek, insanımızın ufkunu açmak, gençlerimizi doğruya yönlendirmek ve düşünce yapısına da katkı sunmak istiyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz programlarda da birçok üstadımızı bu salonda sizlerle bir araya getirdik. Bugün de tasavvuf, edebiyat ve hukuk dünyasının tanınmış bir ismi olan Hayati İnancı sizlerle buluşturduk. Bundan sonra da bu tür faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hayati İnanç unutulmaz bir akşam yaşattı

Hukukçu-yazar Hayati İnanç'ın söyleşisi hem güldürdü hem de düşündürdü. Edebiyat alanındaki derin bilgisi ve kendine has anlatımıyla tanınan Hayati İnanç, özellikle divan edebiyatına dair örnekler ve hayat dersleriyle dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Hayatın içinden örneklerle süslediği konuşmasında İnanç, geçmişten bugüne kültürel değerlerin önemine dikkat çekti. Program sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın tarafından Hayati İnanç'a günün anısına hediye takdim edildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Hayati İnanç, Edebiyat, Yerel, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Battalgazi'de Hayati İnanç ile Medeniyet Söyleşileri - Son Dakika

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