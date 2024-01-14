 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Battalgazi Mahallesi'nde Sosyal Konut Takası İle İlgili Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Battalgazi Mahallesi'nde Sosyal Konut Takası İle İlgili Çalışmalar Devam Ediyor

Battalgazi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında sosyal konut takası ile ilgili yıkım çalışmaları devam ediyor. 38 adet eski evin yıkımı karşılığında 38 adet sosyal konut inşa edildi. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, dönüşüm çalışmalarının sadece eski konutları yenilemekle kalmayıp aynı zamanda mahallenin tamamını yenilediğini belirtti.

Battalgazi Mahallesi\'nde Sosyal Konut Takası İle İlgili Çalışmalar Devam Ediyor
14.01.2024 - 14:43,
Abone Ol

Battalgazi Mahallesi'nde 23 blok 910 dairenin yer alacağı ikinci etap çalışmaları devam ederken bir taraftan da sosyal konut takası ile ilgili Melikgazi'ye geçen yerlerin yıkımı yapılıyor. Böylece 38 adet sosyal konuta karşılık 38 adet daire verildi, karşılığında 38 adet eski evin yıkımı yapıldı.

Battalgazi Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bloklarının hızla yükseldiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Battalgazi Mahallesi kentsel dönüşüm çalışması Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2022 yılı ocak ayında imzalanmıştı. Melikgazi olarak yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızda sadece eski konutları yenilemiyoruz. Aynı zamanda mahallenin tamamını yenilemiş oluyoruz. Battalgazi Mahallesi'nde vatandaşlarımızla el ele verdiğimizde çok daha güzel yaşam merkezleri ortaya çıkıyor. Bu mahallemizde sosyal konut takası ile ilgili belediyemize geçen yerlerin yıkılmasını çalışması yapıyoruz. Burada büyük bir kentsel dönüşümün ilk etabı tamamlanmıştı. Şu anda dönüşüm alanımızda eski gecekonduları yıkıyoruz. Bu alanda 38 adet sosyal konuta karşılık 38 adet daire verildi, karşılığında 38 adet eski evin yıkımı yapıldı. Vatandaşlarımızı asla mağdur etmiyoruz. Burada evi olan vatandaşlarımıza daha iyi modern ve güzel evler veriyoruz. Yeni yollar, parklar, kütüphane, okul, sağlık ocağı, pazar yeri gibi birçok hizmeti de dönüşümle birlikte kazandırıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Palancıoğlu, Yıkım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Battalgazi Mahallesi'nde Sosyal Konut Takası İle İlgili Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika


14:55
İsrail, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı İsrail, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24
İstanbul'da Sıcaklık Artacak İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06
İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:36
Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika
14:55 İsrail, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06 İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:36 Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 15:02:45. #1.12#
SON DAKİKA: Battalgazi Mahallesi'nde Sosyal Konut Takası İle İlgili Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement