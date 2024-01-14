Battalgazi Mahallesi\'nde Sosyal Konut Takası İle İlgili Çalışmalar Devam Ediyor

Battalgazi Mahallesi'nde 23 blok 910 dairenin yer alacağı ikinci etap çalışmaları devam ederken bir taraftan da sosyal konut takası ile ilgili Melikgazi'ye geçen yerlerin yıkımı yapılıyor. Böylece 38 adet sosyal konuta karşılık 38 adet daire verildi, karşılığında 38 adet eski evin yıkımı yapıldı.

Battalgazi Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bloklarının hızla yükseldiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Battalgazi Mahallesi kentsel dönüşüm çalışması Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2022 yılı ocak ayında imzalanmıştı. Melikgazi olarak yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızda sadece eski konutları yenilemiyoruz. Aynı zamanda mahallenin tamamını yenilemiş oluyoruz. Battalgazi Mahallesi'nde vatandaşlarımızla el ele verdiğimizde çok daha güzel yaşam merkezleri ortaya çıkıyor. Bu mahallemizde sosyal konut takası ile ilgili belediyemize geçen yerlerin yıkılmasını çalışması yapıyoruz. Burada büyük bir kentsel dönüşümün ilk etabı tamamlanmıştı. Şu anda dönüşüm alanımızda eski gecekonduları yıkıyoruz. Bu alanda 38 adet sosyal konuta karşılık 38 adet daire verildi, karşılığında 38 adet eski evin yıkımı yapıldı. Vatandaşlarımızı asla mağdur etmiyoruz. Burada evi olan vatandaşlarımıza daha iyi modern ve güzel evler veriyoruz. Yeni yollar, parklar, kütüphane, okul, sağlık ocağı, pazar yeri gibi birçok hizmeti de dönüşümle birlikte kazandırıyoruz" dedi. - KAYSERİ