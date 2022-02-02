Üye Girişi
Battalgazi Meclisi, şubat ayı olağan toplantısı tamamlandı - Son Dakika

Battalgazi Meclisi, şubat ayı olağan toplantısı tamamlandı

02.02.2022 16:35
Battalgazi Meclisi, şubat ayı olağan toplantısı tamamlandı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda Başkan Güder, tüm İslam aleminin Regaib kandilini ve Mübarek üç aylarını tebrik etti. Toplantıda ilk olarak Ocak ayı olağan toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 13 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ilgili komisyona havale edildi. Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen zabıta memuruna verilecek olan aylık maktu fazla çalışma ücreti brüt 667 TL yükseltilirken, 2. Kısım Derme Deresi Taşkın Koruma Tesisinin, işletme, bakım, onarım ve yönetim hizmetlerinin Battalgazi Belediyesi'ne devredilmesi ve devir ile alakalı iş ve işlemler için Belediye Başkanı Osman Güder'e yetki verilmesine karar verildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısını 2 Mart Çarşamba günü saat 14: 00'de Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirecek. - MALATYA

Battalgazi Meclisi, şubat ayı olağan toplantısı tamamlandı
Battalgazi Meclisi, şubat ayı olağan toplantısı tamamlandı

YORUMLAR
500

İstiklal Marşı, Osman Güder, Malatya, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Battalgazi Meclisi, şubat ayı olağan toplantısı tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Bafetimbi Gomis Galatasaray'a yeniden transfer oluyor!
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 17:08:29. #1.12#
SON DAKİKA: Battalgazi Meclisi, şubat ayı olağan toplantısı tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement