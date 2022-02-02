Battalgazi Meclisi, şubat ayı olağan toplantısı tamamlandı - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda Başkan Güder, tüm İslam aleminin Regaib kandilini ve Mübarek üç aylarını tebrik etti. Toplantıda ilk olarak Ocak ayı olağan toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 13 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ilgili komisyona havale edildi. Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen zabıta memuruna verilecek olan aylık maktu fazla çalışma ücreti brüt 667 TL yükseltilirken, 2. Kısım Derme Deresi Taşkın Koruma Tesisinin, işletme, bakım, onarım ve yönetim hizmetlerinin Battalgazi Belediyesi'ne devredilmesi ve devir ile alakalı iş ve işlemler için Belediye Başkanı Osman Güder'e yetki verilmesine karar verildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısını 2 Mart Çarşamba günü saat 14: 00'de Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirecek. - MALATYA