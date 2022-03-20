Batuhan Yaşar'a Meslekte Vefa Ödülü - Son Dakika
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Batuhan Yaşar'a Meslekte Vefa Ödülü

20.03.2022 00:58
Batuhan Yaşar'a Meslekte Vefa Ödülü

İhlas Medya Ankara Temsilcisi merhum Batuhan Yaşar, "Başkente Değer Ödülleri" töreninde Meslekte Hizmetine Vefa Ödülü'ne layık görüldü.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi merhum Batuhan Yaşar, "Başkente Değer Ödülleri" töreninde Meslekte Hizmetine Vefa Ödülü'ne layık görüldü.

Ankara'nın yerel değerlerinin ve kent kimliğinin korunması, yaşatılması ve başarılı çalışmaların takdir edilmesi maksadıyla Medya Ankara tarafından "Başkente Değer Ödülleri" töreni düzenlendi. Ankara'da 2021 yılında hizmetleri ve başarıları ile öne çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, sporcular, sanatçılar, gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve iş dünyasından isimler Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen "Başkente Değer Ödülleri" töreninde ödüllerini aldı.

Söz konusu ödül töreninde, bir süre önce vefat eden İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Meslekte Hizmetine Vefa Ödülü'ne layık görüldü. - ANKARA

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Batuhan Yaşar, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Batuhan Yaşar'a Meslekte Vefa Ödülü - Son Dakika


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