BAÜN Rektörü, uluslararası öğrencilerle kahvaltıda buluştu

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Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, BAÜN Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ruhi İnan, merkez çalışmalarına destekleri ve yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve üniversite yönetimine teşekkür ederken, farklı ülkelerden Balıkesir Üniversitesine gelen uluslararası öğrenciler de kendilerine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da yaptığı değerlendirmede üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu kapsamında uluslararası öğrenci kabulüne yönelik çalışmaların, her geçen gün verimli sonuçlar eşliğinde sürdürüldüğüne dikkat çekerken, programa katılan öğrencilere de eğitim yaşamlarında başarılar diledi. Üniversite yönetimi olarak, ülkemiz vatandaşları ve uluslararası öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerin görüş ve talepleriyle yakından ilgilendiklerini dile getiren Rektör Oğurlu, üniversitenin ilgili birimlerinin de uluslararası öğrencilere gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Düzenlenen programda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, BAÜN Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ruhi İnan, Genel Sekreter Yemliha Yanar, BAÜN Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İhsan Kısadere ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Durak da yer aldı. - BALIKESİR