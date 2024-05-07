Bayburt\'a Yeni Adliye Sarayı Yapılacak

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Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt'a yeni Adliye Sarayı hizmet binasının yapılacağını duyurdu.

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, içerisinde 12 duruşma salonu, 20 hakim, 16 savcı odası, İcra Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bölümleri olmak üzere toplamda 17 bin 811 metrekare üzerine yapılacak Adliye Sarayının 2024 yılına yatırım programına alındığını açıkladı.

Ateş, projenin araç muayene istasyonunun olduğu bölgede bulunan Bayburt Adliyesine ait 35 bin metrekare arazide hayat bulacağını, mevcut adliye binasının ise Bayburt Belediyesine verileceğini dile getirdi.

Milletvekili Ateş, projenin her aşamasında destek sunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkanı İbrahim Çetin'e, Daire Başkanı İdris Altunkaynak'a teşekkür etti. - BAYBURT