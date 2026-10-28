Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler personeline iki günlük kayıp ve yas eğitimi verildi - Son Dakika
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler personeline iki günlük kayıp ve yas eğitimi verildi

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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler personeline iki günlük kayıp ve yas eğitimi verildi
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline iki günlük psikolojik ilk yardım, kayıp ve yas eğitimi verildi. Eğitimde meslek elemanlarına kayıp yaşayan bireylere yaklaşım ve yas sürecinde sunulabilecek psikososyal destek anlatıldı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, 'Psikolojik İlk Yardım, Kayıp ve Yas Eğitim Programı' kapsamında iki günlük eğitim verildi.

Psikolog Sıla Yalçınoz Tatar ve sosyal hizmet uzmanı Merve Günbattı tarafından verilen eğitimde, meslek elemanlarına psikolojik ilk yardım, kayıp ve yas süreçlerine yaklaşım konularında bilgi aktarıldı.

Eğitimde, zorlayıcı yaşam olayları karşısında bireylerin duygusal ihtiyaçlarının anlaşılması, kayıp yaşayan kişilere yaklaşım ve yas sürecinde sunulabilecek psikososyal destek konuları üzerinde duruldu. Meslek elemanlarının bu süreçlerde bireylerin ihtiyaçlarını doğru değerlendirmeleri ve uygun desteği sunabilmelerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

İki gün süren programın sonunda, eğitimi veren uzmanlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İHA
BayburtGüncelEğitimYerelSon Dakika

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