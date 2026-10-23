Bayburt Aydıntepe\'de Kaymakam Yıldırım muhtarlarla altyapı taleplerini görüştü

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, muhtarların talep ve beklentilerinin dinlendiği istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Deniz Yıldırım, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını görüştü.

Toplantıda, altyapı, güvenlik ve vatandaşlardan gelen talepler üzerinde duruldu. Kamu hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi ve köylerde karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtarların yerleşim yerlerindeki ihtiyaçları doğrudan aktarma fırsatı bulduğu toplantıda, kurumlar ile yerel yönetimler arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemi de vurgulandı.