Bayburt Aydıntepe'de şap aşılaması 13 köyün ardından Kale Mahallesi'ne ulaştı - Son Dakika
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Bayburt Aydıntepe'de şap aşılaması 13 köyün ardından Kale Mahallesi'ne ulaştı

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Bayburt Aydıntepe\'de şap aşılaması 13 köyün ardından Kale Mahallesi\'ne ulaştı
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Bayburt Aydıntepe'de 2026 sonbahar dönemi büyükbaş şap aşılama kampanyasında 13 köyün ardından Akbulut, Gümüşdamla, Çiğdemlik ve Kale Mahallesi'nde aşılama yapıldı. Küpeleme ve kayıt işlemleri hayvan takibi, hastalıkla mücadele ve tarımsal destekler için önem taşıyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası sürüyor. Daha önce 13 köyde tamamlanan çalışmaların ardından Akbulut, Gümüşdamla ve Çiğdemlik köyleri ile Kale Mahallesi'nde aşılama ve hayvan kayıt işlemleri gerçekleştirildi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal'ın katılımıyla veteriner hekimler büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygularken buzağıların küpeleme işlemlerini de yaptı.

Hayvanların aşılanması ve küpelenerek kayıt altına alınması, hayvan varlığının takibi, hastalıklarla mücadele ve yetiştiricilerin tarımsal desteklerden yararlanması açısından önem taşıyor. İlçe genelindeki saha programı belirlenen takvim doğrultusunda sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
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