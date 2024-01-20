Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 2024 yılında belediye personeline verilecek olan zam oranlarını açıkladı.

Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk, birim amirlerinin ve belediye personelinin katılımıyla Belediyemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Salonunda gerçekleşen toplantıda zam miktarını açıklayan Başkan Pekmezci'nin açıkladığı zam oranları personel tarafından büyük sevinçle karşılanarak alkışlandı.

Başkan Pekmezci konuşmasında, "31 Mart 2019 seçimleri ile beraber devraldığımız görevi bugüne kadar Bayburt Belediyesi'ne yakışır şekilde yerine getirmeye gayret ettik. Sizlerle beraber elimizden geldiği kadarıyla bu şehrin insanlarına hizmet etme adına büyük gayret sarf ettik. İyi günde kötü günde bir arada olduk. ve bu dönem içerisinde Bayburt halkına karşı vefa duygusunu ortaya koyacak şekilde çalışmalarımızı bugüne kadar devam ettirdik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Geçmiş yıllardan birlikte çalıştığımız insanlar oldu. Bayburt Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre içerisinde sizin her birinizi kendimden bir parça bilerek elimden geldiği kadar sizleri korumaya ve doğru olana yönlendirmeye gayret ettim. Hangi birimde ve nerede olursanız olun sizin için yapılması gereken her şeyin en güzelini yapmaya çalıştım. Biz birlikte bir yola çıktık. Elimizden geldiği kadar gayret ettik, çalıştık. Bu gayretimizle de belki de Bayburt tarihinin yapılabilecek en güzel çalışmalarını yaptık." ifadelerini kullandı.

Personelin tam kadro olarak katıldığı toplantıda zam oranlarını açıklayan Başkan Hükmü Pekmezci, "Sizin beklentilerinize cevap verebilmek adına bir gayretin içinde olduk. Şuanda bizim 54 tane memurumuz var. Memur arkadaşlarımızı ilgilendiren katsayı konusunda maaşa bağlı katsayılarınızı en yüksek seviye olan yüzde 120 olarak belirliyoruz. Bu belirlediğimiz rakam en yüksek rakamı baz alarak ortaya koyduğumuz rakamdır. Allah hayırlı etsin. Ramazan ve Kurban Bayramı ödemelerimiz var bunları da yüzde 100 artırıyoruz. Ramazan Bayramı için olan ödemeyi 2 bin TL'den 4 bin TL'ye Kurban Bayramı için olan ödemeyi 3 bin TL'den 6 bin TL'ye çıkardık. 38 kişilik kadrolu işçilerimize ise devletin verdiği yüzde 49,25'lik zammın yanında her ay seyyanen 3 bin TL veriyoruz. 156 kişilik BAYBELSAN işçilerimiz için de devletin verdiği yüzde 49,25 oranında zammın yanında her ay seyyanen 3 bin TL veriyoruz. Asgari ücretle çalışan işçilerimiz için şunu söylemek istiyorum. Biz sizlerle beraber gerçekten gönül birliği ettik. Allah nasip ederse önümüzdeki aydan itibaren sizlere sendika hakkı vereceğiz. ve Bayburt Belediyesi'nin birer personeli olarak sürekli çalışacaksınız. Allah yolumuzu ve bahtımızı açık etsin." diye konuştu.

Hak-İş Sendikası Bayburt İl Başkanı Hayrettin Uluca ile Bayburt Belediyesi Hizmet-İş Kadrolu İşçi Temsilcisi Barış Kalekahyası ve Hizmet-İş BAYBELSAN Şirket Temsilcisi Ümit Tekdemir ise yapılan zamdan dolayı tüm işçiler adına Başkan Pekmezci'ye teşekkür ettiler.

Oranların açıklanmasının ardından sona eren toplantıda Hak-İş Bayburt İl Başkanı Hayrettin Uluca, Hizmet-İş Temsilcileri Barış Kalekahyası, Abdulkadir Selem, Ümit Tekdemir ve Lokman Kelleci tarafından Başkan Pekmezci ile Başkan Yardımcısı Türkmenli'ye sendika adına hediye takdim edildi. - BAYBURT