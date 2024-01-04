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Bayburt Belediyesi 2024 Yılı İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bayburt Belediyesi 2024 Yılı İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Bayburt Belediyesi'nin 2024 yılının ilk meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Pekmezci, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada yeni yılın Bayburt'a ve Türk milletine hayırlar getirmesini diledi. Gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve toplantı sona erdi.

Bayburt Belediyesi 2024 Yılı İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
04.01.2024 - 08:44,
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Bayburt Belediyesi 2024 yılının ilk meclis toplantısı olan ocak ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda gündeme geçilmeden önce Başkan Pekmezci yaptığı konuşmada, "2024 yılının ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak yeni yılın Bayburt'a, Türkiye'ye, Türk milletine ve Türk İslam Dünyası'na hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kulandı.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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