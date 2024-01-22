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Bayburt Belediyesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na Altın Madalya Beratı Verildi - Son Dakika
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Bayburt Belediyesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na Altın Madalya Beratı Verildi

Bayburt Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na verdiği desteklerden dolayı Altın Madalya Beratı ile ödüllendirildi. Berat, Bayburt Valiliği makamında düzenlenen törenle Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye takdim edildi.

Bayburt Belediyesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na Altın Madalya Beratı Verildi
22.01.2024 - 15:00,  Güncelleme: 15:03
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Bayburt Belediyesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na verdiği desteklerden dolayı Altın Madalya Beratı verildi.

Berat Bayburt Valiliği makamında düzenlenen törenle Bayburt Valisi Mustafa Eldivan tarafından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye takdim edildi.

Berat takdiminin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci, "Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bizler için çok önemli. Kahraman Mehmetçiklerimiz bizlerin birer can parçası. Onların ayağına taş değse bizlerin yüreği kanar. Bunun içindir ki kurumlar ve vatandaşlar olarak onlara desteğimizi hiçbir zaman esirgememeliyiz. Bizde Bayburt Belediyesi olarak amacı ve gayesi kahraman ordumuzun savaş gücünün artırılması olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımıza destekte bulunmuştuk. Vakıf yönetimi de bizleri unutmayarak her zaman belediyemizin en güzel köşesinde onurla ve gururla bulunduracağımız Altın Madalya Beratı'nı Valimiz aracılığıyla tarafımıza tevdi ettiler. Çok mutlu olduk. Bizler her zaman Mehmetçiğimizin duacısıyız. Rabbimiz kahraman ordumuzu her daim muzaffer eylesin." diye konuştu.

Vali Eldivan ise bu duyarlılığından dolayı Başkan Hükmü Pekmezci'ye teşekkür ederek tebriklerini iletti. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bayburt Belediyesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na Altın Madalya Beratı Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt Belediyesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na Altın Madalya Beratı Verildi - Son Dakika
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