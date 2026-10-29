Bayburt Demirözü\'nde şap aşılama kampanyası sürüyor, buzağılar küpeleniyor

Bayburt Demirözü'nde şap aşılama kampanyası sürüyor, buzağılar küpeleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'un Demirözü'nde 2026 sonbahar büyükbaş şap aşılama kampanyası kapsamında Beşpınar köyünde büyükbaşlara şap aşısı yapıldı, buzağılar küpelendi. Çalışmalarla hayvanlar kayıt altına alınıyor, hastalık takibi yapılıyor ve üreticilerin desteklerden yararlanması amaçlanıyor.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde, 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası kapsamında aşılama ve buzağı küpeleme çalışmaları sürüyor.
Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz'ün katılımıyla veteriner hekimler tarafından yürütülen çalışmalarda Beşpınar köyünde büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanırken buzağıların küpeleme işlemleri de gerçekleştirildi.
Çalışmalar çerçevesinde hayvanların kayıt altına alınması, hastalıkların takibi ve yetiştiricilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Şap hastalığına karşı yürütülen kampanyayla hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılma riskinin azaltılması amaçlanıyor.
Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere bereketli bir üretim sezonu dilendi.
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