Bayburt Demirözü\'nde şap aşılama kampanyası sürüyor, buzağılar küpeleniyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası kapsamında aşılama ve buzağı küpeleme çalışmaları sürüyor.

Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz'ün katılımıyla veteriner hekimler tarafından yürütülen çalışmalarda Beşpınar köyünde büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanırken buzağıların küpeleme işlemleri de gerçekleştirildi.

Çalışmalar çerçevesinde hayvanların kayıt altına alınması, hastalıkların takibi ve yetiştiricilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Şap hastalığına karşı yürütülen kampanyayla hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılma riskinin azaltılması amaçlanıyor.

Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere bereketli bir üretim sezonu dilendi.