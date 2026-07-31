Bayburt Gastronomi Festivali Başladı

Bayburt'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Bayburt Gastronomi Festivali, Dede Korkut Şehir Müzesi Bahçesi'nde başladı. Festivalde, Bayburt mutfağının tanıtımı yapılırken, etkinliğin gelecek yıllarda uluslararası boyuta taşınması hedefi vurgulandı.

Festival, Bayburt barlarıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl, şefler Ayvaz Akbacak, Gürkan Topçu ve Esra Tokelli, Bayburt mutfağı üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Konuşmacılar, Bayburt'un köklü mutfak kültürü, yöresel lezzetleri ve gastronomi turizmi açısından taşıdığı potansiyele dikkat çekti.

Söyleşilerin ardından şefler ocak başına geçerek et pişirmenin püf noktalarını uygulamalı olarak anlattı. Program kapsamında Bayburt'a özgü tel helva ile tel helvalı muhallebi hazırlanarak festivale katılan vatandaşlara ikram edildi.

Festivalin açılışında konuşan Vali Mustafa Eldivan, geçen yıl düzenlenen ilk festivalin hem Bayburt'ta hem de İstanbul'da yaşayan hemşehrilerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek, gelen olumlu geri dönüşlerin ikinci festivalin düzenlenmesinde etkili olduğunu söyledi.

Festivali geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Eldivan, "Festivali geleneksel hale getirip bir sonrakinde uluslararası düzeyde yapmamız lazım. Bizim festivali sadece burada değil, farklı şehirlerde ve yurt dışında da gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Bayburt'un nüfus olarak küçük olmasına rağmen önemli değerlere sahip olduğunu dile getiren Eldivan, kente gelen misafirlerden mutfak başta olmak üzere Bayburt'a ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Eldivan, Bayburt'u "Türkiye'de şu ana kadar parlatılmamış bir mücevher" olarak gördüklerini ifade ederek, kentin tanıtımına katkı sunacak her çalışmanın önemli olduğunu kaydetti.

Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl ise geçen yıl ilk kez düzenlenen festivalin beklediklerinin üzerinde ilgi gördüğünü söyledi. Bayburt mutfağının lezzetleri, köklü geçmişi ve geleneksel yemekleriyle Türk mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bingöl, bugüne kadar daha çok döneriyle tanındığını ifade etti.

Festivali gelecek yıllarda uluslararası bir organizasyona dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren Bingöl, "Nihai hedefimiz Bayburt'un bir gastronomi şehri olması. Bayburt, farklı lezzetleri ve zengin mutfak kültürüyle bu bölgenin gastronomi şehri olma konusunda önemli bir aday. Biz de buna katkı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İki gün sürecek festival kapsamında alanında tanınan şefler ve gastronomi uzmanları Bayburt mutfağını tanıtacak, çeşitli gastronomi etkinlikleri gerçekleştirilecek.