Bayburt Gençlik Merkezinde gençler okçuluk eğitiminde hedefe odaklanmayı öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt Gençlik Merkezinde gençler okçuluk eğitiminde hedefe odaklanmayı öğreniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Gençlik Merkezinde gençler okçuluk eğitiminde hedefe odaklanmayı öğreniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Gençlik Merkezinde gençlere yönelik okçuluk eğitimleri devam ediyor. Gençlik lideri Kadir Köprücü eşliğindeki uygulamalı çalışmalarda gençler yay tutuşu, doğru duruş ve hedefe odaklanma pratiği yaparak el-göz koordinasyonlarını geliştiriyor.

Bayburt Gençlik Merkezinde gençlere yönelik okçuluk eğitimleri devam ediyor. Gençler, geleneksel okçuluk branşını tanıyarak yay kullanımı ve atış teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Merkezde düzenlenen eğitimlerde okçuluğun temel kuralları ve uygulama teknikleri hakkında bilgi veriliyor. Gençlik lideri Kadir Köprücü eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda gençler, yay tutuşu, doğru duruş ve hedefe odaklanma konularında pratik yapıyor.

Fiziksel becerinin yanı sıra dikkat, konsantrasyon ve disiplin gerektiren okçuluk, gençlerin farklı bir spor branşıyla tanışmasına da imkan sunuyor. Uygulamalı eğitimlerle gençlerin el-göz koordinasyonlarını geliştirmeleri ve spor alışkanlığı kazanmaları destekleniyor.

Kaynak: İHA
GençlikBayburtEğitimYerelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Binance’de para çekme krizi Milyonların beklediği açıklama geldi Binance'de para çekme krizi! Milyonların beklediği açıklama geldi
Akrabalarına ölüm yemeği servis etti 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı
Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti
Sedat Peker, felç kalan polisin tedavi masrafını karşıladı Sedat Peker, felç kalan polisin tedavi masrafını karşıladı
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a kafaları karıştıracak teklif Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklif
08:29
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
08:03
Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı
Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
07:41
Polonya’daki kaostan inanılmaz görüntüler Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı
06:55
Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
22:48
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
22:40
Polonya karıştı Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi’ni bastı
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 08:57:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt Gençlik Merkezinde gençler okçuluk eğitiminde hedefe odaklanmayı öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android