Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Bayburt\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

16.07.2024 08:45
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Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü'nde, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş ellerinde bayraklarla temsili Bamsı Beyrek ve Dede Korkut karakterleri ile mehteran eşliğinde Taş Köprü'den başlayıp Saray Bahçesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe Atlı Spor Kulübü sporcuları da atlarıyla eşlik etti.

Yürüyüşün ardından tören alanına geçildi. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından dua yaptırılmasıyla başlayan törenler mehteran takımı konseri ile devam etti. Konserin ardından 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Tören alanında konuşma yapan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "Şanlı bayrağımızın dalgalandığı her karış toprak için demokrasi ve milli irade mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen, vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Aziz Şehit ve Kahraman Gazilerimizi, minnet, şükran, rahmetle anıyorum. Çok kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de gerçekleştirilen 15 Temmuz etkinliklerinde yaptığı konuşma canlı yayınla izlendi. Şehitlerimiz anısına şiirler okundu, dualar edildi ve temsili Dede Korkut karakteri Kurban Çil tarafından Dede Korkut duası okundu.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu"nda Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'a sancak takdimi yapıldı. Öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan koro tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi ve Bayburt Müftülüğü ilahi grubu sahne aldı.

Saatler 00.13'ü gösterdiğinde ülke çapında eş zamanlı olarak minarelerden sala sesleri yükseldi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Demokrasi Nöbeti'nin tutulması ile sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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