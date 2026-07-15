Bayburt'ta Şehit Aileleri ve Gazilere Yemek - Son Dakika
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Bayburt'ta Şehit Aileleri ve Gazilere Yemek

Bayburt\'ta Şehit Aileleri ve Gazilere Yemek
15.07.2026 11:17
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15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen yemek programında Vali Mustafa Eldivan, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı organize edildi.

Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, 15 Temmuz'un milletin iradesine ve bağımsızlığına sahip çıktığı unutulmaz destanlardan biri olduğunu belirterek, şehit aileleri ile gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu ifade etti.

Programda kahraman şehitler için dua edilirken, Vali Eldivan ve eşi Meltem Eldivan gaziler ile şehit ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet ederek talep ve temennilerini dinledi. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Şehit Aileleri ve Gazilere Yemek - Son Dakika

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