Bayburt'ta 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Bayburt\'ta 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
23.04.2026 16:55  Güncelleme: 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı. Öğrenciler, çeşitli sahne oyunlarıyla güne renk kattı.

Kapalı spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, koro halinde türküler seslendirildi. Bayburt barlarının oynandığı programda, çeşitli sahne performansları, geleneksel çocuk oyunları ve ülke bayraklarıyla yapılan geçişler salonu dolduranlardan alkış aldı.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, belediye personeli tarafından da vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Kutlama programına, Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni, Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 17:19:24. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.