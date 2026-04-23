Bayburt\'ta 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı. Öğrenciler, çeşitli sahne oyunlarıyla güne renk kattı.

Kapalı spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, koro halinde türküler seslendirildi. Bayburt barlarının oynandığı programda, çeşitli sahne performansları, geleneksel çocuk oyunları ve ülke bayraklarıyla yapılan geçişler salonu dolduranlardan alkış aldı.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, belediye personeli tarafından da vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Kutlama programına, Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni, Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BAYBURT